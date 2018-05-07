Числящиеся в розыске Интерпола машины нашли в ЗКО
К административной ответственности были привлечены 186 водителей автомашин иностранных государств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
К административной ответственности были привлечены 186 водителей автомашин иностранных государств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
С 5 мая по 5 июня на территории ЗКО проходит акция по обеспечению безопасности дорожного движения.
— За 4 месяца 2018 года на территории
Начальник МПС ДВД ЗКО утверждает, что несмотря на проводимую работу, за 4 месяца на дорогах области зарегистрировано 75 ДТП, в которых получили телесные повреждения 92 человек. С участием детей зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 8 детей получили травмы различной степени.
В целях профилактики безопасности дорожного движения и снижения ДТП в течении месяца по области пройдут
— С 5 по 8 мая на территории ЗКО начался ОПМ «Автоқұрық», целью которого является выявление и задержание автомашин иностранных государств, незарегистрированных в установленном порядке на территории РК. В ходе ОПМ было задержано две автомашины находящихся в международном розыске Интерпола, а также 186 водителей автомашин иностранных государств были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД, — рассказал Манарбек Габдуллин.