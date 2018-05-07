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11:47 (мск), источник: Zakon.kz

Числящиеся в розыске Интерпола машины нашли в ЗКО

К административной ответственности были привлечены 186 водителей автомашин иностранных государств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Источник: Zakon.kz

С 5 мая по 5 июня на территории ЗКО проходит акция по обеспечению безопасности дорожного движения.

— За 4 месяца 2018 года на территории Западно-Казахстанской области было выявлено 31906 нарушений правил дорожного движения. 550 водителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на полосу встречного движения — 59, за нарушение скоростного режима — 6204, проезд на красный сигнал светофора — 315, — сообщил Манарбек Габдуллин.

Начальник МПС ДВД ЗКО утверждает, что несмотря на проводимую работу, за 4 месяца на дорогах области зарегистрировано 75 ДТП, в которых получили телесные повреждения 92 человек. С участием детей зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 8 детей получили травмы различной степени.

В целях профилактики безопасности дорожного движения и снижения ДТП в течении месяца по области пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Автоқұрық», «Розыск», «Тонировка», «Внимание- пешеход!», «Шаран», «Рубежи», «Спецсигнал», «Скорость», Безопасная дорога", «Осторожно — велосипедист», «Мотоцикл», «Парковка», «Дети на дороге» и другие.

— С 5 по 8 мая на территории ЗКО начался ОПМ «Автоқұрық», целью которого является выявление и задержание автомашин иностранных государств, незарегистрированных в установленном порядке на территории РК. В ходе ОПМ было задержано две автомашины находящихся в международном розыске Интерпола, а также 186 водителей автомашин иностранных государств были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД, — рассказал Манарбек Габдуллин.

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