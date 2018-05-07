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11:58 (мск), источник: НИА Красноярск

Под Заозерным в ДТП погибли два пассажира

В Рыбинском районе в результате столкновения двух машин погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по краю.

Источник: НИА Красноярск

Авария произошла вчера, 6 мая, в 18:05 на 6-м км трассы «Заозерный — Агинское». 29-летний водитель BMW начал обгон другой машины и выехал на встречную полосу. Совершая маневр, он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Chery Tiggo», за рулем которого находился 55-летний мужчина. В результате ДТП на месте аварии скончались два пассажира автомобилей — одному мужчине было 30 лет, другому — 52 года. Водителей с травмами госпитализировали в городскую больницу Заозерного.

«Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех автовладельцев быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, особенно на загородных трассах, напоминают о соблюдении скоростного режима и правилах безопасного обгона. Будьте предельно внимательны и осторожны, не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — предупреждают дорожные полицейские.

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