Под Заозерным в ДТП погибли два пассажира
В Рыбинском районе в результате столкновения двух машин погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по краю.
В Рыбинском районе в результате столкновения двух машин погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по краю.
Авария произошла вчера, 6 мая, в 18:05 на 6-м км трассы «Заозерный — Агинское». 29-летний водитель BMW начал обгон другой машины и выехал на встречную полосу. Совершая маневр, он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Chery Tiggo», за рулем которого находился 55-летний мужчина. В результате ДТП на месте аварии скончались два пассажира автомобилей — одному мужчине было 30 лет, другому — 52 года. Водителей с травмами госпитализировали в городскую больницу Заозерного.
«Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех автовладельцев быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, особенно на загородных трассах, напоминают о соблюдении скоростного режима и правилах безопасного обгона. Будьте предельно внимательны и осторожны, не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — предупреждают дорожные полицейские.