Полицейские нашли на даче у уральца оружие и боеприпасы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В домике под матрацем полицейские нашли обрез охотничьего ружья образца 1960 года, в серванте сыщики обнаружили металлическую банку с порохом, а в шкафу — пакет с патронами.

Также сотрудники полиции нашли одноствольное охотничье ружье 1950 года и патроны еще в одном дачном доме: над входными дверьми хозяин хранил сапоги, в одном из которых был заряженный пистолет.

Владельцем дачных домиков оказался 47-летний житель Асбеста. Никаких документов на хранение и ношение оружия у мужчины не было. Полицейским он пояснил, что хранил арсенал оружия и боеприпасов для проживания в лесу, чтобы защищаться от животных.