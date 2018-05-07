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12:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Полицейские нашли на даче у уральца оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции нашли у жителя Среднего Урала незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в дачных домах в Сухом Логу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В домике под матрацем полицейские нашли обрез охотничьего ружья образца 1960 года, в серванте сыщики обнаружили металлическую банку с порохом, а в шкафу — пакет с патронами.

Также сотрудники полиции нашли одноствольное охотничье ружье 1950 года и патроны еще в одном дачном доме: над входными дверьми хозяин хранил сапоги, в одном из которых был заряженный пистолет.

Владельцем дачных домиков оказался 47-летний житель Асбеста. Никаких документов на хранение и ношение оружия у мужчины не было. Полицейским он пояснил, что хранил арсенал оружия и боеприпасов для проживания в лесу, чтобы защищаться от животных.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное хранение оружия. Самое строгое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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