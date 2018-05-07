Дело экс-замглавы Росрезерва по Новосибирской области передано в суд, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Напомним, замглавы Росрезерва Илгиз Гарифуллин был задержан в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne стоимостью в 6,1 млн рублей.

По версии следствия, управление Росрезерва по СФО организовало закрытый конкурс на право заключения договора купли-продажи неких материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва. Заместитель сделал так, что заявка на участие в конкурсе поступила только от одной компании — «ЗАО «Ленпромтранспроект». Конкурс признали не состоявшимся, а компания заключила договор на 80 млн рублей. За это чиновник получил автомобиль стоимостью 6,1 млн рублей.

Задерживали чиновника сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Автомобиль был оформлен на супругу заместителя руководителя управления Росрезерва. После обысков в доме задержанного стало известно об изъятии ключей от почти десятка престижных новых машин и даже от двух КамАЗов, один из которых был переделан в охотничий «дом на колесах». Кроме того, из нескольких квартир и таунхауса, принадлежащих подозреваемому, изъяли 11 ружей и деньги — более 100 миллионов рублей в разных валютах.

Позже суд арестовал в доход государства имущество чиновника на сумму 200 млн рублей. Среди конфискованного — Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Land Rover, Mercedes-Benz GLK, Toyota Land Cruiser 200, коллекции дорогих часов (Rolex, Patek Philippe, Breguet) и охотничьих ружей.

Адвокат бывшего чиновника Андрей Жуков заявил что его клиент ни по одному эпизоду вину не признал, считая претензии следственных органов к нему безосновательными.

Возбуждено уголовные дела по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (мелкое взяточничество).