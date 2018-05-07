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12:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Таможня уничтожила 600 кг польской санкционки, которую жительница Калининграда везла для перепродажи

Местная жительница пыталась привезти из Польши крупную партию санкционных продуктов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной таможни.

Женщина ехала через границу на «Мерседесе» и проходила досмотр на МАПП «Мамоново». В декларации она указала, что везёт «Мясо-молочную продукцию в ассортименте».

Сотрудники ведомства обнаружили в машине несколько упаковок свежего мяса, сосисок, колбасы, сыра и других товаров. Продукция находилась в восьми дорожных сумках и навалом на полу в салоне и грузовом отделении «Мерседеса».

Согласно маркировке, все товары произвели в Польше. Общий вес брутто продукции животного происхождения составил 613 кг. Горожанка пояснила, что всю санкционку купила в Бранево для дальнейшей перепродажи в Калининградской области. У неё не было ветеринарного сертификата и других разрешительных документов.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ — «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров». Санкционную продукцию уничтожили совместно с пограничниками.

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