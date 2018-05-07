Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
С чем сталкиваются жильцы новостроек
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:02 (мск), источник: НИА Самара

В ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали

Уточняются подробности инцидента.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 мая, в Самаре в торговом центре «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на очевидца.

— Всех посетителей эвакуировали. Около ТЦ стоит огромная толпа. Все мокнут под дождем и ждут, когда им разрешат вернуться обратно, — рассказал житель Самары.

Подробности происшествия уточняются.

Это уже третья эвакуация из «Вива Лэнда» за месяц. Первая из них — была учебной. Во второй раз — пожарная сигнализация сработала из-за пыли.

Последняя эвакуация произошла из-за того, что в здании запустилась порошковая система пожаротушения. ЧП произошло в кинопроекционной на 4-м этаже здания. Из торгового центра эвакуировали 700 человек.

Все новости региона
В России планируют сузить полосы на дорогах
Владимир Путин вступил в должность президента России
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь