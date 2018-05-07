В ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 мая, в Самаре в торговом центре «Вива Лэнд» сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на очевидца.

— Всех посетителей эвакуировали. Около ТЦ стоит огромная толпа. Все мокнут под дождем и ждут, когда им разрешат вернуться обратно, — рассказал житель Самары.

Подробности происшествия уточняются.

Это уже третья эвакуация из «Вива Лэнда» за месяц. Первая из них — была учебной. Во второй раз — пожарная сигнализация сработала из-за пыли.