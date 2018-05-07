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16:46 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области главу администрации села будут судить за мошенничество с земельными участками на 33 млн рублей

Бывшего главу администрации Щепкинского сельского поселения Аксайского района и троих местных жителей будут судить за мошенничество с земельными участками на 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, бывший глава администрации Щепкинского, действуя по предварительному сговору с тремя жителями Аксайского района, незаконно приобрел право собственности на восемь чужих земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Двое обвиняемых подыскивали граждан, имеющих право на получение земельного участка без проведения торгов, бывший глава администрации Щепкинского сельского поселения выносил правовые документы о переходе прав на земельные участки. Еще один обвиняемый изготавливал документы на несуществующие объекты недвижимости, якобы расположенные на земельных участках, чтобы зарегистрировать на них права собственности.

По оценке экспертов, в результате незаконных действий администрация района получила ущерб на общую сумму более 33 миллионов рублей. Как отметили в СК, материалы уголовного дела составили более 30 томов. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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