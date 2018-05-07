В Ростовской области главу администрации села будут судить за мошенничество с земельными участками на 33 млн рублей

По версии следствия, бывший глава администрации Щепкинского, действуя по предварительному сговору с тремя жителями Аксайского района, незаконно приобрел право собственности на восемь чужих земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Двое обвиняемых подыскивали граждан, имеющих право на получение земельного участка без проведения торгов, бывший глава администрации Щепкинского сельского поселения выносил правовые документы о переходе прав на земельные участки. Еще один обвиняемый изготавливал документы на несуществующие объекты недвижимости, якобы расположенные на земельных участках, чтобы зарегистрировать на них права собственности.