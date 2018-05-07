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13:45 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольцу дали два года колонии за экстремизм

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя по статье об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что Мовенко И. А. от своего имени разместил в социальной сети в группе, открытой для общего доступа, текстовый комментарий, в которой призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц», — отметили в пресс-службе.

Суд признал горожанина виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. После отбытия основного наказания осужденный на шесть месяцев лишен права осуществлять деятельность, связанную с доступом к информационно-коммуникационным сетям.

«Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу, Мовенко И. А. взят под стражу в зале суда. Срок лишения свободы исчисляется с даты провозглашения приговора — 4 мая 2018 года», — констатировали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Севастопольском городском суде.

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