В Калининграде «Тойота» сбила 10-летнюю девочку

В субботу около 12 часов дня на улице Эльблонгской «Тойота» под управлением 35-летнего водителя сбила 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии школьница получила телесные повреждения.

В 18.20 в тот же день на Северном обходе автоцистерна марки «КО» сбила 48-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил травмы.

Около двух часов дня в воскресенье на улице К. Цеткин автомобиль марки «Рено», которым управлял 37-летний мужчина, сбил 45-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неустановленном месте.