В Калининграде «Тойота» сбила 10-летнюю девочку
За минувшие выходные под колесами авто в регионе пострадали 4 человека, в том числе и 10-летняя девочка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
За минувшие выходные под колесами авто в регионе пострадали 4 человека, в том числе и 10-летняя девочка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
В субботу около 12 часов дня на улице Эльблонгской «Тойота» под управлением 35-летнего водителя сбила 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии школьница получила телесные повреждения.
В 18.20 в тот же день на Северном обходе автоцистерна марки «КО» сбила 48-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил травмы.
Около двух часов дня в воскресенье на улице К. Цеткин автомобиль марки «Рено», которым управлял 37-летний мужчина, сбил 45-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неустановленном месте.
Еще один пешеход попал под колеса в 18.55 в воскресенье на проспекте Мира в Калининграде. 65-летний водитель «Мерседеса» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 70-летнюю женщину. Она получила травмы.