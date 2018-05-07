В Братске задержан подозреваемый в убийстве школьницы

Как сообщает 7 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователи СКР и полицейские в тесном взаимодействии установили и задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, с ним работают следователи.

Напомним, 3 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что девушка ушла на занятия в школу, но домой не вернулась. По факту её безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейские занялись поисками девушки, тело пропавшей было обнаружено спустя двое суток. Известно, что школьница воспитывалась в неполной семье, на учетах в органах профилактики не состояла.