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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Под Самарой обнаружен склад оружия с четырьмя БТР

Правоохранители обнаружили и изъяли склад боеприпасов в поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области. Об этом в понедельник сообщает региональное УФСБ.

Источник: Волга Ньюс

«Изъятые 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе с конструкционными изменениями, позволяющими вести автоматический огонь, а также свыше 35,7 тыс. патронов различного калибра хранились на промышленной базе на улице Степной», — говорится в сообщении.

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Как сообщает портал «Волга-Ньюс», кроме этого правоохранители нашли на базе четыре бэтээра и бортовой УАЗ, в кузове которого также обнаружили сейф для перевозки крупных партий оружия. На промышленной базе также хранились станки для переделки оружия: в частности, установлено, что обнаруженный карабин «Сайга» был приспособлен для стрельбы очередями, писали журналисты.

По версии СМИ, этим арсеналом владел Сергей Марченко, он же Марчелло. Согласно информации в открытых источниках, в 1990-е годы он являлся главой крупного самарского ОПГ, которое торговало оружием и похищенными машинами, а также занималось хищением нефти.

Сообщалось, что в конце 1990-х господин Марченко уехал из региона после судебного разбирательства, связанного с похищением и изнасилованием в его резиденции 13 девушек. Двое допрашивавших по этому делу господина Марченко правоохранителей привлекались к уголовной ответственности за применение в отношении него физического насилия. Они были приговорены к условным срокам.

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Также, по данным СМИ, до последнего времени Сергей Марченко скрывался за границей, но несколько лет назад инкогнито вернулся в Самарскую область: в 2015 году его полный тезка был зарегистрирован в качестве адвоката в поселке Стройкерамика на улице Народной.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, связанных с незаконным оборотом оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, а также его нелегального изготовления.

Георгий Портнов, Самара

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