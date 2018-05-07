Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Звезда «Секса в большом городе» усыновила второго ребенка
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Кети Топурия снялась топлес
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Подсунули вольфрам: в РФ дали совет Турции, забравшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Строящийся пешеходный мост обрушился в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Окружной, пострадавших нет, рассказали в МЧС.

Строящийся пешеходный мост обрушился в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Строящийся пешеходный мост обрушился в здании на улице Окружной, 29 В.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вероятно, начальная конструкция была плохо закреплена, в результате чего она с грохотом упала», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО «Вестям» сообщили, что информация об обрушении к ним поступила в 14:35.

«Пострадавших нет. Повреждена одна единица техники. Для уточнения обстановки на место направлена оперативная группа ЦУКС. Всего задействовано 9 человек, 4 ед. техники, из них от МЧС 6 человек и 2 ед. техники», — отметили в ведомстве.

Информация о ЧП устанавливается.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Репортаж из соцсетей: кто делал селфи на инаугурации президента
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь