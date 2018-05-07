Строящийся пешеходный мост обрушился в Новосибирске
Инцидент произошел на улице Окружной, пострадавших нет, рассказали в МЧС.
Инцидент произошел на улице Окружной, пострадавших нет, рассказали в МЧС.
Строящийся пешеходный мост обрушился в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск».
Строящийся пешеходный мост обрушился в здании на улице Окружной, 29 В.
«Вероятно, начальная конструкция была плохо закреплена, в результате чего она с грохотом упала», — рассказали очевидцы.
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«Пострадавших нет. Повреждена одна единица техники. Для уточнения обстановки на место направлена оперативная группа ЦУКС. Всего задействовано 9 человек, 4 ед. техники, из них от МЧС 6 человек и 2 ед. техники», — отметили в ведомстве.
Информация о ЧП устанавливается.