Строящийся пешеходный мост обрушился в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Строящийся пешеходный мост обрушился в здании на улице Окружной, 29 В.

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«Вероятно, начальная конструкция была плохо закреплена, в результате чего она с грохотом упала», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО «Вестям» сообщили, что информация об обрушении к ним поступила в 14:35.

«Пострадавших нет. Повреждена одна единица техники. Для уточнения обстановки на место направлена оперативная группа ЦУКС. Всего задействовано 9 человек, 4 ед. техники, из них от МЧС 6 человек и 2 ед. техники», — отметили в ведомстве.