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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Ростовский депутат заявил, что не нападал на водителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Депутат городской думы Ростова-на-Дону Игорь Амураль в объяснительной следователю пояснил, что не намеревался применять пистолет в отношении водителя иномарки, дважды наехавшего на него, сообщил на внеочередном заседании комиссии гордумы пресс-секретарь городской думы Михаил Добринский.

Источник: РИА Новости

Ранее источник «Ростовских Вестей» сообщал, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат «Единой России» Игорь Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он «приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего», после чего скрылся с места происшествия.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано, позже областной СК отменил данное постановление, и была назначена дополнительная проверка.

Из объяснительной депутата следует, что водитель иномарки не дал ему и другим автомобилям совершить поворот, перекрыв дорогу. Амураль попросил его сдать назад, но водитель стал оскорблять его, а потом и вовсе подрезал его автомобиль своим.

«Опасаясь дальнейшей агрессии в отношении меня, я взял травматический пистолет и вышел из автомобиля. При этом использовать пистолет по назначению я не намеревался, а лишь хотел показать второму участнику конфликта наличие у меня возможности самообороны», — говорится в объяснительной. По данным Амураля, пистолет он не поднимал и в сторону водителя не направлял.

Когда депутат возвращался в свой автомобиль, сзади он почувствовал удар по ноге и увидел, как на него наезжает иномарка. Падая, он ударил автомобиль по стеклу, говорится в объяснительной.

Амураль также подчеркнул в объяснительной, что не угрожал водителю, не бил его, и сел в иномарку в шоковом состоянии после того, как на него дважды был совершен наезд, чтобы разобраться в случившемся.

Представитель фракции «Единая Россия» отметил, что Амураль не является членом партии, а выступает только ее сторонником.

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