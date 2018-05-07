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13:36 (мск), источник: ivbg.ru

Неизвестный выстрелил в посетителя бара в центре Петербурга

Накануне, 6 мая, в Центральном районе Петербурга у бара на Садовой улице неизвестный выстрелил в 33-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.

Из больницы в полицию Центрального района поступил звонок о том, что от одного из домов по улице Садовая с огнестрельным ранением доставлен 33-летний мужчина. По словам пострадавшего у бара в него выстрелил неизвестный и нанес ему телесные повреждения.

В результате проверки полицией при осмотре с места происшествия изъяты смывы вещества бурого цвета, оправа от очков и 2 гильзы.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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