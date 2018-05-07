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13:32 (мск), источник: Volga News

Водителя автобуса отдали под суд за гибель пенсионерки

В Самаре завершено следствие по делу о гибели 80-летней пенсионерки. Правоохранители пришли к выводу, что виноват водитель автобуса, работавший в МП Самары «Пассажиравтотранс».

Напомним, около 14:00 21 января на пересечении улиц Вольской и Воронежской автобус НЕФАЗ сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Пассажирский автобус, ранее ездивший по маршруту № 66, в момент ДТП двигался без пассажиров.

Стражи порядка пришли к выводу, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем автобуса.

Как сообщает прокуратура Самары, уже утверждено обвинительное заключение. Водителя будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», которая предусматривает принудительные работы или до пяти лет лишения свободы.

Решать судьбу водителя будут Промышленный районный суд.

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