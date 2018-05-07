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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла сегодня около 10.50 на пересечении ул. Гинтовта и ул. Городецкой.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа ехал по ул. Городецкой и не сумел остановиться на красный свет из-за возникшей неисправности тормозной системы. Из-за этого грузовик столкнулся с троллейбусом, который ехал на зеленый сигнал светофора по ул. Гинтовта в направлении ул. Всехсвятской», — проинформировали в ГАИ.

В ДТП никто не пострадал. Технический осмотр у КамАЗа отсутствует.

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