Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске

Авария произошла сегодня около 10.50 на пересечении ул. Гинтовта и ул. Городецкой.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа ехал по ул. Городецкой и не сумел остановиться на красный свет из-за возникшей неисправности тормозной системы. Из-за этого грузовик столкнулся с троллейбусом, который ехал на зеленый сигнал светофора по ул. Гинтовта в направлении ул. Всехсвятской», — проинформировали в ГАИ.