Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 10.50 на пересечении ул. Гинтовта и ул. Городецкой.
«По предварительным данным, водитель КамАЗа ехал по ул. Городецкой и не сумел остановиться на красный свет
В ДТП никто не пострадал. Технический осмотр у КамАЗа отсутствует.