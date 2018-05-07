В Ростове капитан морского порта получил 1 млн рублей взятки за бездействие

Его подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 59-летний фигурант в кафе «Манжо» получил от директора судоходной компании взятку за бездействие и непринятие мер на выявленные сотрудниками службы капитана нарушения в деятельности судоходной компании. Также за эти деньги капитан должен был оказывать дальнейшее покровительство.
«Сейчас следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ продолжается», — говорится в сообщении.