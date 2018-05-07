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13:26 (мск), источник: Volga News

В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров

Пострадавших госпитализировали.

В понедельник, 7 мая, в 9:00, в Ленинском районе Самары, на пересечении улиц Полевой и Мичурина водитель Volkswagen выехал на тротуар и сбил двух пешеходов: 78-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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