В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров
Пострадавших госпитализировали.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пострадавших госпитализировали.
В понедельник, 7 мая, в 9:00, в Ленинском районе Самары, на пересечении улиц Полевой и Мичурина водитель Volkswagen выехал на тротуар и сбил двух пешеходов: 78-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, сообщили в
По данным областной полиции, пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.
По факту случившегося ведется проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.