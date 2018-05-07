В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров

В понедельник, 7 мая, в 9:00, в Ленинском районе Самары, на пересечении улиц Полевой и Мичурина водитель Volkswagen выехал на тротуар и сбил двух пешеходов: 78-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.