Торговала серебром: сотни ювелирных изделий изъяты у жительницы Лиды

Подозреваемая была задержана сотрудниками милиции в своей квартире после того, как «продала» им серьги и браслет на сумму 90 рублей.

«В отношении 45-летней жительницы районного центра возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт серебряных изделий — по ч.2 ст. 223 (нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, совершенных повторно», — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В квартире было проведен обыск: обнаружено около 250 ювелирных изделий из серебра, предварительная стоимость обнаруженных ювелирных изделий около десяти тысяч рублей.

Выявили новые эпизоды сбыта серебряных изделий, женщина подозревается в том, что с конца 2016 года по февраль 2018 года торговала ввезенными из-за пределов страны серебряными украшениями без государственных пробирных клейм Беларуси или бывшего СССР, отметил Шершеневич.

По его словам, к примеру, в октябре 2016 года в ателье по ремонту одежды она реализовала индивидуальному предпринимателю пару серег, подвеску и кольцо на общую сумму 50 рублей. Ей же в феврале 2017 года сбыла два кольца на общую сумму 70 рублей.

В октябре 2017 года около жилого дома в Лиде она продала пенсионерке две цепочки и две подвески на общую сумму 72 рубля, а в ноябре того же года в здании средней школы реализовала заместителю директора цепочку за 33 рубля, сказал официальный представитель УСК.