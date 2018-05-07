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14:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водитель иномарки с ребёнком на коленях устроил массовое ДТП в Чебаркуле

Один человек пострадал.

ДТП с четырьмя иномарками произошло в Чебаркуле по вине водителя, на коленях которого сидел ребёнок, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Массовая авария случилась днём в воскресенье, 6 мая, возле дома № 18 по улице Кирова. 60-летний водитель Toyota Land Cruiser, выезжая с прилегающей территории, не справился с управлением и смял припаркованные возле магазина «Дом» иномарки.

«Внедорожник наехал на стоящий автомобиль Mazda 6, который от удара сдвинулся в бок, наехав на автомобиль Kia. Он в свою очередь также сдвинулся, наехав на автомобиль Daewoo Nexia», — отметили автоинспекторы.

В результате ДТП 34-летнего владельца автомобиля Kia, зажало между его машиной и Daewoo Nexia. После осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение.

«Так же установлено, что водитель Toyota Land Cruiser находился за рулём не один. На его коленях сидел 12-летний ребёнок», — уточнили в ГИБДД.

В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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