В Самаре задержали группу подозреваемых в кражах дорогих иномарок
В Самаре полицейские задержали троих подозреваемых в четырех кражах автомобилей, сообщает
В Самаре полицейские задержали троих подозреваемых в четырех кражах автомобилей, сообщает
Злоумышленники с февраля 2018 г. похищали дорогостоящие иномарки с парковок торговых центров. Они использовали специальные устройства, позволяющие передавать сигнал штатного ключа автомобиля на значительные расстояния.
По версии правоохранителей, подозреваемые на парковках, выбирали машину, дожидались, пока хозяин закроет автомобиль и уйдет. В это время один из злоумышленников направлялся за потерпевшим с устройством, которое передавало сигнал ключа на приемник подельника, находившимся уже рядом с машиной. Таким образом мужчины открывали и заводили машину. На время поиска каналов сбыта или легализации на похищенные автомобили устанавливали поддельные номера.
Задержанными оказались 54-летний житель Красноярского района и 30-летние жители Самары и Новокуйбышевска. Общая сумма причиненного ущерба — более 6 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые заключены под стражу.