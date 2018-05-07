В Самаре задержали группу подозреваемых в кражах дорогих иномарок

По версии правоохранителей, подозреваемые на парковках, выбирали машину, дожидались, пока хозяин закроет автомобиль и уйдет. В это время один из злоумышленников направлялся за потерпевшим с устройством, которое передавало сигнал ключа на приемник подельника, находившимся уже рядом с машиной. Таким образом мужчины открывали и заводили машину. На время поиска каналов сбыта или легализации на похищенные автомобили устанавливали поддельные номера.