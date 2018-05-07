Сочинские пограничники изъяли Porsche, в котором нашли патроны от американской винтовки
При осмотре автомобиля Porsche Caeynne на
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При осмотре автомобиля Porsche Caeynne на
Обнаруженные в машине с абхазскими номерами патроны были снаряжены в винтовочный магазин. Пограничники изъяли и боеприпасы, и сам автомобиль, сообщает
Материалы по данному делу (в котором усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ) переданы в УВД Сочи для принятия процессуального решения.