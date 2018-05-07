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16:29 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские пограничники изъяли Porsche, в котором нашли патроны от американской винтовки

При осмотре автомобиля Porsche Caeynne на российско-абхазской границе в Сочи были найдены 30 боевых патронов калибра 5,56 к американской винтовке М-16.

Источник: Вести Сочи

Обнаруженные в машине с абхазскими номерами патроны были снаряжены в винтовочный магазин. Пограничники изъяли и боеприпасы, и сам автомобиль, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы по данному делу (в котором усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ) переданы в УВД Сочи для принятия процессуального решения.

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