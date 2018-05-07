В Волгограде водитель грузовика умер, выезжая с заправки
40-летний водитель грузового микроавтобуса умер за рулем, выезжая с автозаправочной станции.
40-летний водитель грузового микроавтобуса умер за рулем, выезжая с автозаправочной станции.
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, трагедия произошла утром понедельника, 7 мая. 40-летний водитель грузового фургона Mercedes Sprinter заехал заправиться на одну из АЗС, расположенных на Третьей продольной магистрали.
Мужчина подъехал к колонке, оплатил топливо, заправился, тронулся — и вдруг неожиданно потерял сознание, а неуправляемый микроавтобус, перескочив через бордюр, повис на днище и остановился.
Подбежавшие к машине сотрудники заправки увидели, что водитель находится без сознания, вытащили его
По факту несчастного случая начата проверка.