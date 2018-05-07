В Волгограде водитель грузовика умер, выезжая с заправки

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, трагедия произошла утром понедельника, 7 мая. 40-летний водитель грузового фургона Mercedes Sprinter заехал заправиться на одну из АЗС, расположенных на Третьей продольной магистрали.

Мужчина подъехал к колонке, оплатил топливо, заправился, тронулся — и вдруг неожиданно потерял сознание, а неуправляемый микроавтобус, перескочив через бордюр, повис на днище и остановился.

Подбежавшие к машине сотрудники заправки увидели, что водитель находится без сознания, вытащили его из-за руля, вызвали «скорую» и попытались оказать несчастному первую помощь. К сожалению, все попытки оказались тщетны — мужчина скончался. По предварительной информации, причиной трагедии стал сердечный приступ.