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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде водитель грузовика умер, выезжая с заправки

40-летний водитель грузового микроавтобуса умер за рулем, выезжая с автозаправочной станции.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, трагедия произошла утром понедельника, 7 мая. 40-летний водитель грузового фургона Mercedes Sprinter заехал заправиться на одну из АЗС, расположенных на Третьей продольной магистрали.

Мужчина подъехал к колонке, оплатил топливо, заправился, тронулся — и вдруг неожиданно потерял сознание, а неуправляемый микроавтобус, перескочив через бордюр, повис на днище и остановился.

Подбежавшие к машине сотрудники заправки увидели, что водитель находится без сознания, вытащили его из-за руля, вызвали «скорую» и попытались оказать несчастному первую помощь. К сожалению, все попытки оказались тщетны — мужчина скончался. По предварительной информации, причиной трагедии стал сердечный приступ.

По факту несчастного случая начата проверка.

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