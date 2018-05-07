Жительница Казани осуждена на 5 лет колонии за махинации при продаже земельных участков

По информации надзорного органа, женщина признана виновной и приговорена к пяти годам колонии. Отбывать наказание она будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы под видом оказания риелторских услуг она предлагала гражданам приобрести в собственность земельные участки в селах Гильдеево и Куюки Пестречинского района Татарстана по привлекательной цене — 200 тыс. рублей за 10 соток.

«Низкую стоимость участков она объясняла связями в районной администрации. В итоге 13 доверчивых граждан лишились более 4,8 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Женщина полностью признала вину и частично возместила ущерб.