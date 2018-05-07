Экс-полицейский аэропорта Внуково осужден условно за мошенничество

«Черемушкинский суд Москвы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшего следователя линейного отдела в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

По информации ММТП, бывший следователь полиции аэропорта Внуково, знавший об уголовном деле, в рамках которого изъяли более 1 тыс. ювелирных украшений, убедил гендиректора коммерческой организации передать ему ему 30 тыс. долларов в обмен на прекращение уголовного дела и возврат изъятых ювелирных украшений.