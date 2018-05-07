Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Илон Маск завел новый роман
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Подсунули вольфрам: в РФ дали совет Турции, забравшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Тайра Бэнкс подурачилась с мамой
Илон Маск завел новый роман
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Ургант купил дом за семь миллионов долларов
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15:00 (мск), источник: Интерфакс

Экс-полицейский аэропорта Внуково осужден условно за мошенничество

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Бывший следователь полиции аэропорта Внуково получил три года условно за вымогательство взятки в $30 тыс., сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Источник: РИА "Новости"

«Черемушкинский суд Москвы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшего следователя линейного отдела в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

По информации ММТП, бывший следователь полиции аэропорта Внуково, знавший об уголовном деле, в рамках которого изъяли более 1 тыс. ювелирных украшений, убедил гендиректора коммерческой организации передать ему ему 30 тыс. долларов в обмен на прекращение уголовного дела и возврат изъятых ювелирных украшений.

В декабре 2016 года, получив деньги, следователь предоставил изготовленное от имени другого коллеги постановление о прекращении уголовного дела, которое фактически не принималось.
Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

С учетом мнения гособвинителя суд назначил подсудимому наказание в трех лет лишения свободы условно аналогичным испытательным сроком.

Все новости региона
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Репортаж из соцсетей: кто делал селфи на инаугурации президента
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь