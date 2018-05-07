Задержан подозреваемый в поджоге детсада в Татарстане и нападении на женщину-охранника

«Задержанный — мужчина 1986 года рождения. Мотивы преступления выясняются. Известно, что в момент совершения преступления он был пьян», — сказал источник.

В управлении образования Альметьевска агентству уточнили, что воспитанники этого учреждения со вторника будут переведены в другие детские сады.

«В “Ивушке” в ближайшее время начнется ремонт. Детсад и так стоял в программе капремонта, но начать его планировалось с 1 июня, дети уже были распределены по другим учреждениям», — сказал представитель управления.