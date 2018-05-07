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15:29 (мск), источник: Интерфакс

Задержан подозреваемый в поджоге детсада в Татарстане и нападении на женщину-охранника

Казань. 7 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину-охранника детского сада «Ивушка» в Альметьевске (Татарстан) и поджоге здания, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» информированный источник.

«Задержанный — мужчина 1986 года рождения. Мотивы преступления выясняются. Известно, что в момент совершения преступления он был пьян», — сказал источник.

В управлении образования Альметьевска агентству уточнили, что воспитанники этого учреждения со вторника будут переведены в другие детские сады.

«В “Ивушке” в ближайшее время начнется ремонт. Детсад и так стоял в программе капремонта, но начать его планировалось с 1 июня, дети уже были распределены по другим учреждениям», — сказал представитель управления.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник неизвестный мужчина разбил окно в детском саду, проник в него и ударил ножом 60-летнюю женщину-охранника, а затем поджег диваны в гладильной комнате и в раздевалке, а также стену в коридоре. Женщина с ножевыми ранениями была госпитализирована. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

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