Два автобуса столкнулись в Алматы: пострадали две женщины и ребенок
АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Два автобуса столкнулись на пересечении улицы Утеген Батыра и проспекта Райымбека, в результате чего пострадали четырехлетний ребенок и две женщины.
АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Два автобуса столкнулись на пересечении улицы Утеген Батыра и проспекта Райымбека, в результате чего пострадали четырехлетний ребенок и две женщины.
Автобус 50-го маршрута стоял на остановке по проспекту Райымбека, в то время как 45-й маршрут заворачивал с улицы Утеген Батыра.
Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, водитель маршрута № 45 не рассчитал дистанцию и на скорости врезался в заднюю левую часть стоящего на дороге автобуса.
В результате ДТП пострадали пассажиры 45-го автобуса: четырехлетний ребенок и две женщины, одна из которых беременна.
Дорожная полиция выясняет обстоятельства случившегося.