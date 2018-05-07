Два автобуса столкнулись в Алматы: пострадали две женщины и ребенок

Источник: Sputniknews.kz

Автобус 50-го маршрута стоял на остановке по проспекту Райымбека, в то время как 45-й маршрут заворачивал с улицы Утеген Батыра.

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, водитель маршрута № 45 не рассчитал дистанцию и на скорости врезался в заднюю левую часть стоящего на дороге автобуса.

В результате ДТП пострадали пассажиры 45-го автобуса: четырехлетний ребенок и две женщины, одна из которых беременна.