В Краснодаре пропавшую школьницу нашли мертвой
12-летняя девочка утонула в реке Кубань.
12-летняя девочка утонула в реке Кубань.
Трагедия случилась 3 мая в Краснодаре. Компания школьников отправилась купаться на речку. Девочки залезли в воду и попали в водоворот. Пятерым удалось выбраться, а 12-летняя Алина осталась в воде.
После этого ее тело искали четыре дня. 7 мая спасатели нашли школьницу мертвой в районе Яблоновского моста.
— По факту случившегося проводится проверка. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщил и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Девочка училась в шестом классе в краснодарской школе № 6.