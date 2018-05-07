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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре пропавшую школьницу нашли мертвой

12-летняя девочка утонула в реке Кубань.

Трагедия случилась 3 мая в Краснодаре. Компания школьников отправилась купаться на речку. Девочки залезли в воду и попали в водоворот. Пятерым удалось выбраться, а 12-летняя Алина осталась в воде.

После этого ее тело искали четыре дня. 7 мая спасатели нашли школьницу мертвой в районе Яблоновского моста.

— По факту случившегося проводится проверка. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщил и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка училась в шестом классе в краснодарской школе № 6.

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