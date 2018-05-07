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16:17 (мск), источник: Om1.ru

Омские росгвардейцы спасли девушку от прыжка с путепровода

Расстроенная омичка взобралась на балку путепровода и собиралась шагнуть вниз с пятиметровой высоты.

Инцидент произошел в воскресенье около 22:00 вечера. Патрульному экипажу Росгвардии на подъезде к тоннелю в Привокзальном поселке начали сигналить встречные автомобили. Вскоре правоохранители заметили на балке путепровода, ограничивающей движение, женскую фигуру.

Росгвардейцы перекрыли своим автомобилем движение и направились к девушке. Омичка, явно расстроенная, не отреагировала на уговоры и отказалась спуститься с пятиметровой высоты. Она вообще не произнесла ни слова, не отвечала на вопросы и не объясняла свои намерения.

Тогда росгвардейцы решили разделиться. Прапорщик Павел Смирнов взобрался на узкий ограничитель, пытаясь вызвать девушку на разговор, а старший сержант Каиржан Тенисов остался внизу, чтобы поймать ее, если дело дойдет до прыжка. В то же время у путепровода собралась толпа, водители останавливались и предлагали помощь. Вокруг уже скопилось несколько десятков машин. Несколько автомобилистов заменили старшего сержанта на подстраховке.

Благодаря этому Тенисов смог присоединиться к коллеге, и вдвоем им удалось спустить девушку на землю. История разрешилась мирно.

— Позже, немного успокоившись, она назвала росгвардейцам свои данные, сослалась на наличие серьезных проблем. После профилактической беседы в полиции девушку доставили домой, — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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