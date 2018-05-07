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16:13 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани 23-летняя девушка на «зебре» насмерть сбила пешехода

В Казани 23-летняя девушка на «зебре» насмерть сбила пешехода, сообщили в ОГИБДД по Казани.

ДТП произошло накануне вечером напротив дома № 1А по улице Таежной.

 — 23-летняя девушка за рулем Nissan не уступила дорогу мужчине и сбила его на нерегулируемом пешеходном переходе, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.

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