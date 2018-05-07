Стали известны подробности взрыва баллона с газом в машине с детьми

В Абакане (Хакасия) пятеро подростков пострадали от взрыва газового баллона. Об этом сообщили вчера сразу в нескольких местных пабликах. Затем информацию о ЧП подтвердили в следкоме и в полиции.

А сегодня, 7 мая, стало известно: следователи начали проверку случившегося. И готовы озвучить подробности этой истории.

— Она произошла днем 5 мая, — говорят представители ведомства. — Пятеро подростков 13, 14, 15 и 17 лет гуляли. И вдруг пошел дождь. Решили спрятаться в машине родственника одного из школьников. Автомобиль давно стоял незапертым на улице Гагарина. Был в нерабочем состоянии. В салоне подростки нашли баллончик для газовой горелки. В результате неосторожного обращения он сдетонировал. В итоге школьники получили термические ожоги лица, рук и ног.