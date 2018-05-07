В Крыму на трассе сгорела ГАЗель

Инцидент произошел на московской трассе в районе поселка Октябрьское. По неизвестной пока причине произошло возгорание в районе капота автомобиля. Водитель успел покинуть транспортное средство, однако вовремя потушить саму машину не получилось. Кабина автомобиля сгорела дотла.