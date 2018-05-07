При пожаре под Нижним Тагилом погибли 4 человека

4 человека стали жертвами пожара в поселке Мурзинка Свердловской области. Сообщение о возгорании на улице Новой поступило ранним утром 6 мая, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На площади почти 90 «квадратов» сгорели надворные постройки и частный жилой дом. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и двух женщин. Еще одна пострадавшая сегодня скончалась в больнице.