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16:51 (мск), источник: "Российская газета"

Дело об отравлении таллием в Таганроге передано в СК РФ

Уголовное дело о массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева передали для дальнейшего расследования в СК РФ. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Такое решение связано с широким общественным резонансом дела, пострадавшими по которому проходят 38 человек.

Обвиняемый — их 37-летний коллега Владислав Шульга. По сообщению Таганрогского городского суда, он признал свою вину в предъявленном ему обвинении и находится под домашним арестом.

Известно, что несколько пострадавших написали коллективное заявление в Следственный комитет России.

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