На озере в Казани нашли тело мужчины

Случайные прохожие увидели в воде озера Средник Кабан в нескольких десятках метрах от берега тело человека. Они сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы.

Труп неустановленного мужчины было извлечено из воды. По предварительным данным, он умер не меньше пяти дней назад.

Тело передали на экспертизу, которая установит причины и время смерти.