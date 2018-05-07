На озере в Казани нашли тело мужчины
(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). На озере в Казани нашли тело мужчины, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). На озере в Казани нашли тело мужчины, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Случайные прохожие увидели в воде озера Средник Кабан в нескольких десятках метрах от берега тело человека. Они сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы.
Труп неустановленного мужчины было извлечено из воды. По предварительным данным, он умер не меньше пяти дней назад.
Тело передали на экспертизу, которая установит причины и время смерти.
Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.