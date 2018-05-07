Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Алина Кабаева определилась с профессией для будущей дочери
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Канада – Россия – 10:7. Фавориты ЧМ разгромили аутсайдеров
Командир самолета РФ умер по пути в Египет
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Илон Маск завел новый роман
7 модных образов с короткими топами
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Машина велокоманды «Астана» врезалась в дорожный знак и едва не сбила человека на гонке

Маршал успел убежать и не пострадал.

Источник: Vesti.kz

Автомобиль велокоманды «Астана» попал в неприятный инцидент на последнем, четвертом, этапе гонки «Тур Йоркшира» в Великобритании, передает корреспондент Vesti.kz.

Машина снесла дорожный знак. При этом маршал, который с помощью флагов предупреждал велогонщиков, успел убежать и не пострадал. Издание Road.cc отмечает, что причиной инцидента мог стать поворот и «слепая зона» на дороге.

В свою очередь BBC связалось с маршалом, которым оказался 35-летний Филипп О́Салливан, работавший на гонке как волонтер. Он отметил, что после инцидента «у него нет царапин» и выразил надежду, что эта ситуацию не запятнает репутацию «Тура Йоркшира», за которым в этом году следили два миллиона человек.

Организаторы «Тура Йоркшира» начали немедленное расследование по происшествию с автомобилем «Астаны».

Во время загрузки произошла ошибка.


Официальный твиттер «Астаны» опубликовал заявление по ситуации. Казахстанская команда пообещала, что подобный инцидент больше не повторится.

«Мы очень сожалеем об инциденте с командной машиной. Спортивный директор, который управлял автомобилем, сразу после гонки связался с организаторами и принес наши извинения. Мы также пытался связаться с маршалом. Мы сожалеем и хотим, чтобы подобное больше не повторялось», — говорится в заявлении «Астаны».

Отметим, что лучший результат в генеральной классификации «Тура Йоркшира» среди гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, занявший 19-е место. На этой гонке датчанин выиграл второй этап и некоторое время возглавлял общий зачет.

«Тур Йоркшира» проводится с 2015 года. Гонку организовали после успешного старта «Тур де Франс"-2014, когда первые три этапа пролегали по территории Великобритании.

Все новости региона
Стали известны сроки восстановления Роналду после травмы в матче с "Барселоной"
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Медведев назвал кандидатов в новое правительство
Сборная России обыгрывает Белоруссию после первого периода
СМИ: США оказались беззащитны перед российскими «Кинжалами»
Под Самарой обнаружен склад оружия с четырьмя БТР
Российский космонавт показал Волгу с борта МКС (фото)
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Фигуристка Медведева объявила об уходе от тренера Тутберидзе Медведева выразила благодарность Тутберидзе за совместную работу и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь