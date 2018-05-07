Машина велокоманды «Астана» врезалась в дорожный знак и едва не сбила человека на гонке

Источник: Vesti.kz

Автомобиль велокоманды «Астана» попал в неприятный инцидент на последнем, четвертом, этапе гонки «Тур Йоркшира» в Великобритании, передает корреспондент Vesti.kz.

Машина снесла дорожный знак. При этом маршал, который с помощью флагов предупреждал велогонщиков, успел убежать и не пострадал. Издание Road.cc отмечает, что причиной инцидента мог стать поворот и «слепая зона» на дороге.

В свою очередь BBC связалось с маршалом, которым оказался 35-летний Филипп О́Салливан, работавший на гонке как волонтер. Он отметил, что после инцидента «у него нет царапин» и выразил надежду, что эта ситуацию не запятнает репутацию «Тура Йоркшира», за которым в этом году следили два миллиона человек.

Организаторы «Тура Йоркшира» начали немедленное расследование по происшествию с автомобилем «Астаны».

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Официальный твиттер «Астаны» опубликовал заявление по ситуации. Казахстанская команда пообещала, что подобный инцидент больше не повторится.

«Мы очень сожалеем об инциденте с командной машиной. Спортивный директор, который управлял автомобилем, сразу после гонки связался с организаторами и принес наши извинения. Мы также пытался связаться с маршалом. Мы сожалеем и хотим, чтобы подобное больше не повторялось», — говорится в заявлении «Астаны».

Отметим, что лучший результат в генеральной классификации «Тура Йоркшира» среди гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, занявший 19-е место. На этой гонке датчанин выиграл второй этап и некоторое время возглавлял общий зачет.