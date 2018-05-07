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19:26 (мск), источник: Zakon.kz

Появилось видео ДТП в Кокшетау с участием сына «короля бензоколонок»

Видео распространили пользователи социальных сетей.

Источник: Zakon.kz

Врачи Акмолинской областной больницы рассказали о состоянии пострадавшего от наезда «Мерседеса». При этом медики исключают вероятности, что мужчина был нетрезв, передает корреспондент BNews.kz.

«Пострадавший Антонов был сбит автомобилем. Его доставили к нам каретой неотложки. Диагностировано сотрясение головного мозга. Мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии. В настоящее время его состояние характеризуется как средней степени тяжести», — проинформировал заместитель главного врача по хирургии и ЧС Акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.

Медики не исключают, что пострадавший был нетрезв.

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«Есть вероятность алкогольного опьянения. Экспертизу мы не проводили, но принимавшие коллеги отметили, что от пациента шел запах алкоголя», — дополнил Чайков.

Авария произошла на проспекте Абылай хана. Водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу, по словам полицейских, в неустановленном месте. В социальных сетях уже появилось видео с места происшествия.

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