Появилось видео ДТП в Кокшетау с участием сына «короля бензоколонок»

Источник: Zakon.kz

Врачи Акмолинской областной больницы рассказали о состоянии пострадавшего от наезда «Мерседеса». При этом медики исключают вероятности, что мужчина был нетрезв, передает корреспондент BNews.kz.

«Пострадавший Антонов был сбит автомобилем. Его доставили к нам каретой неотложки. Диагностировано сотрясение головного мозга. Мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии. В настоящее время его состояние характеризуется как средней степени тяжести», — проинформировал заместитель главного врача по хирургии и ЧС Акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.

Медики не исключают, что пострадавший был нетрезв.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MBcv3pk2KPE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть вероятность алкогольного опьянения. Экспертизу мы не проводили, но принимавшие коллеги отметили, что от пациента шел запах алкоголя», — дополнил Чайков.