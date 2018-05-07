В Волгограде двое детей провалились в открытый люк
Четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка оказались на больничной койке, провалившись в открытый люк.
Четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка оказались на больничной койке, провалившись в открытый люк.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Оба ребенка каретами «скорой помощи» были доставлены в больницу № 7 с различными травмами. По факту инцидента полиция уже начала проверку, а коммунальщики вместе с правоохранительными органами устанавливают владельца люка, а также причины, по которым он оказался без крышки. Не исключено, что ее могли похитить охотники за металлоломом и сдать в ближайшую скупку.