В Волгограде двое детей провалились в открытый люк

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, инцидент произошел днем 7 мая. Дети вместе с родителями вышли на послеобеденную прогулку во дворе одного из домов по улице Богунской. В какой-то момент родители ребятишек отвлеклись по своим делам, а когда снова подняли глаза — детей уже не было: мальчик и девочка провалились в открытый люк во дворе многоэтажки.

Оба ребенка каретами «скорой помощи» были доставлены в больницу № 7 с различными травмами. По факту инцидента полиция уже начала проверку, а коммунальщики вместе с правоохранительными органами устанавливают владельца люка, а также причины, по которым он оказался без крышки. Не исключено, что ее могли похитить охотники за металлоломом и сдать в ближайшую скупку.