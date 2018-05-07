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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде двое детей провалились в открытый люк

Четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка оказались на больничной койке, провалившись в открытый люк.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, инцидент произошел днем 7 мая. Дети вместе с родителями вышли на послеобеденную прогулку во дворе одного из домов по улице Богунской. В какой-то момент родители ребятишек отвлеклись по своим делам, а когда снова подняли глаза — детей уже не было: мальчик и девочка провалились в открытый люк во дворе многоэтажки.

Оба ребенка каретами «скорой помощи» были доставлены в больницу № 7 с различными травмами. По факту инцидента полиция уже начала проверку, а коммунальщики вместе с правоохранительными органами устанавливают владельца люка, а также причины, по которым он оказался без крышки. Не исключено, что ее могли похитить охотники за металлоломом и сдать в ближайшую скупку.

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