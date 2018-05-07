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17:15 (мск), источник: Клопс.ru

Пожарные объяснили появление чёрного дыма на восточной окраине Калининграда

Столб чёрного дыма на восточной окраине Калининграда поднялся из-за возгорания покрышек в гаражном обществе на улице Арсенальной. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе главного управления регионального МЧС.

«Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:31. На место происшествия выезжали два расчёта, однако после оценки ситуации помощь второй бригады не понадобилась. Сотрудники управления ликвидировали открытое горение, сейчас идёт проливка», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В понедельник, 7 мая, очевидцы сообщили о серьёзном задымлении на востоке Калининграда. Столб чёрного дыма можно было заметить с разных точек города.

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