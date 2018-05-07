Пожарные объяснили появление чёрного дыма на восточной окраине Калининграда
Столб чёрного дыма на восточной окраине Калининграда поднялся
Столб чёрного дыма на восточной окраине Калининграда поднялся
«Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:31. На место происшествия выезжали два расчёта, однако после оценки ситуации помощь второй бригады не понадобилась. Сотрудники управления ликвидировали открытое горение, сейчас идёт проливка», — рассказали в ведомстве.
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В понедельник, 7 мая, очевидцы сообщили о серьёзном задымлении на востоке Калининграда. Столб чёрного дыма можно было заметить с разных точек города.