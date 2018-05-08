Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
00:41 (мск), источник: Sputnik

Всех обвиняемых по делу Абдуллаева освободили из-под стражи

Троих из них — Насреддинова, Оллоерова и Салаева Ташкентский городской суд полностью оправдал.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В понедельник Ташкентский городской суд вынес приговор по делу Бобомурода Абдуллаева, сообщает корреспондент Sputnik. Узбекистан.

Журналиста приговорили к трем годам исправительных работ с взысканием 20% заработной платы в пользу государства и освободили в зале суда, с трех других подозреваемых — Хаетхана Насреддинова, Шавката Оллоерова и Равшана Салаева сняли все обвинения.

Суд под председательством Зафара Нурматова постановил прекратить уголовное дело и назначить взыскание следователям, которые его вели.

Для Абдуллаева обвинение переквалифицировали с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Узбекистана «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя» на пункт «б» части 3 этой же статьи Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя. Ранее прокуратура настаивала на лишении свободы на срок до 5 лет.

Бобомурода Абдуллаева арестовали в сентябре 2017 года. Вместе с Насреддиновым его обвинили в призывах к свержению действующей власти в интернете. Предпринимателей Шавката Оллоерова и Равшана Салаева судили за предоставление информации.

Все новости региона
 Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США
Сафаров: даже сторонясь всего советского, Узбекистан хранит память о войне
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь