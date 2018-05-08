Всех обвиняемых по делу Абдуллаева освободили из-под стражи

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В понедельник Ташкентский городской суд вынес приговор по делу Бобомурода Абдуллаева, сообщает корреспондент Sputnik. Узбекистан.

Журналиста приговорили к трем годам исправительных работ с взысканием 20% заработной платы в пользу государства и освободили в зале суда, с трех других подозреваемых — Хаетхана Насреддинова, Шавката Оллоерова и Равшана Салаева сняли все обвинения.

Суд под председательством Зафара Нурматова постановил прекратить уголовное дело и назначить взыскание следователям, которые его вели.

Для Абдуллаева обвинение переквалифицировали с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Узбекистана «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя» на пункт «б» части 3 этой же статьи Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя. Ранее прокуратура настаивала на лишении свободы на срок до 5 лет.