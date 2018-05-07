На Дону арестовали подозреваемого в убийстве

По данным ведомства, 4 мая в центральном парке города было обнаружено тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти. Арестовали подозреваемого — 36-летнего мужчину без определенного места жительства.

На допросе он рассказал, что во время распития спиртного разгорелась ссора и началась драка. Мужчина бил женщину руками и ногами. Он полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.