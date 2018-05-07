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17:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону арестовали подозреваемого в убийстве

В Батайске мужчина, подозреваемый в убийстве своей знакомой, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 мая в центральном парке города было обнаружено тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти. Арестовали подозреваемого — 36-летнего мужчину без определенного места жительства.

На допросе он рассказал, что во время распития спиртного разгорелась ссора и началась драка. Мужчина бил женщину руками и ногами. Он полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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