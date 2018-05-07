Джабраилов отозвал просьбу вернуть пистолет, изъятый по приговору суда

Источник: РИА Новости

«Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом», — сказала она.

Причины отзыва ходатайства он не пояснила.

В конце августа прошлого года Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.

Позднее бывший сенатор в эфире телеканала «Россия 24» извинился за свое поведение и объяснил его своей «нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта». Также Джабраилов упоминал, что он «человек контуженый» — «участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО».

Впоследсвии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.