Джабраилов отозвал просьбу вернуть пистолет, изъятый по приговору суда

«Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом», — сказала она.
Причины отзыва ходатайства он не пояснила.
В конце августа прошлого года Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.
Позднее бывший сенатор в эфире телеканала «Россия 24» извинился за свое поведение и объяснил его своей «нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта». Также Джабраилов упоминал, что он «человек контуженый» — «участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО».
Впоследсвии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.
Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.
В 2004—2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.