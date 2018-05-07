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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Джабраилов отозвал просьбу вернуть пистолет, изъятый по приговору суда

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший сенатор Умар Джабраилов отозвал свою просьбу вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в элитном отеле в центре столицы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Источник: РИА Новости

«Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом», — сказала она.

Причины отзыва ходатайства он не пояснила.

В конце августа прошлого года Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.

Позднее бывший сенатор в эфире телеканала «Россия 24» извинился за свое поведение и объяснил его своей «нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта». Также Джабраилов упоминал, что он «человек контуженый» — «участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО».

Впоследсвии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004—2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.

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