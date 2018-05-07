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17:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске 10-летняя девочка пропала, выйдя с папиной работы

Сотрудники полиции разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку по имени Алиса Я., с заявлением о пропаже в полицию обратилась ее мать.

Как пояснили в региональном УМВД, сегодня около 15:00 девочка ушла из дома по улице Белозерова, какое-то время она была у папы на работе — в районе остановки «Театр Л. Ермолаевой» на улице Химиков. Школьница должна была после папиной работы ехать домой, но пропала и с тех о ней ничего неизвестно. Мобильный телефон девочка оставила дома.

Приметы Алисы: на вид 10 лет, рост около 150 см, плотного телосложения, волосы светло-русые ниже пояса, глаза серые.

Была одета: серые куртка, вязаная шапка с бантом и резиновые сапоги, синие джинсы-леггинсы.

Сейчас ребенка разыскивают личный состав территориальных подразделений и наружные службы полиции, проверяются места, где девочка может появиться, а также опрашиваются знакомые и родственники.

В случае имеющейся информации о местонахождения ребенка, просьба звонить по телефонам: 24−04−04, 79−22−00 или 02.

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