В Омске 10-летняя девочка пропала, выйдя с папиной работы
Сотрудники полиции разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку по имени Алиса Я., с заявлением о пропаже в полицию обратилась ее мать.
Сотрудники полиции разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку по имени Алиса Я., с заявлением о пропаже в полицию обратилась ее мать.
Как пояснили в региональном УМВД, сегодня около 15:00 девочка ушла из дома по улице Белозерова,
Приметы Алисы: на вид 10 лет, рост около 150 см, плотного телосложения, волосы
Была одета: серые куртка, вязаная шапка с бантом и резиновые сапоги, синие
Сейчас ребенка разыскивают личный состав территориальных подразделений и наружные службы полиции, проверяются места, где девочка может появиться, а также опрашиваются знакомые и родственники.
В случае имеющейся информации о местонахождения ребенка, просьба звонить по телефонам: 24−04−04, 79−22−00 или 02.