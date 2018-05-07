В Омске 10-летняя девочка пропала, выйдя с папиной работы

Как пояснили в региональном УМВД, сегодня около 15:00 девочка ушла из дома по улице Белозерова, какое-то время она была у папы на работе — в районе остановки «Театр Л. Ермолаевой» на улице Химиков. Школьница должна была после папиной работы ехать домой, но пропала и с тех о ней ничего неизвестно. Мобильный телефон девочка оставила дома.