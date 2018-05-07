Симферополь опять «поплыл» после весенней грозы
Движение на дорогах затруднено.
Движение на дорогах затруднено.
Крымская столица в очередной раз «утонула» после дождя. Днем 7 мая обещанная синоптиками гроза
Автомобилисты жалуются, что движение по улицам затруднено. Некоторые даже говорят, что
— Поплыли!!! — возмущается симферополец Сергей.
— Лучше на Гурзуфскую не ехать. Глохнут машины, — отметил Денис.
Традиционно появились сообщения о «уплывших» автомобильных номерах. Совестливые жители крымской столицы публикуют в городских пабликах фото и пытаются найти хозяев номерных знаков, ведь замена влетит автовладельцу в копеечку.
Местные жители вздыхают: «потопы» в Симферополе повторяются после каждого более или менее сильного дождя. Особенно страдает железнодорожный вокзал: вода там после ливней порой доходит пешеходам до колен.