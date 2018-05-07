Симферополь опять «поплыл» после весенней грозы

Крымская столица в очередной раз «утонула» после дождя. Днем 7 мая обещанная синоптиками гроза все-таки прошла в Симферополе, и многие дороги города превратились в реки.

Автомобилисты жалуются, что движение по улицам затруднено. Некоторые даже говорят, что из-за высокого уровня воды на дорогах машины просто-напросто глохнут.

— Поплыли!!! — возмущается симферополец Сергей.

— Лучше на Гурзуфскую не ехать. Глохнут машины, — отметил Денис.

Традиционно появились сообщения о «уплывших» автомобильных номерах. Совестливые жители крымской столицы публикуют в городских пабликах фото и пытаются найти хозяев номерных знаков, ведь замена влетит автовладельцу в копеечку.