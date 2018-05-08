Попавшихся на коррупции воронежских чиновников оставили в СИЗО ещё на месяц

Источник: Вести - Воронеж

Чиновники пробудут в СИЗО как минимум до 9 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе суда. О продлении ареста обвиняемым в крупных взятках ходатайствовали следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Чиновники Дмитрий Роньшин и Максим Иванов остаются в СИЗО почти полгода. Их задержали 9 января 2018 года и обвиняют во взятках в крупном размере. При этом их руководителя, заместителя директора учреждения Александра Глаголева вскоре оставили на свободе.

По версии следствия, трое сотрудников городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа взяли у фирмы-подрядчика 500 тыс. рублей и два ноутбука стоимостью 160 тыс. рублей. Деньги руководители казённого предприятия брали за принятие у подрядчика работ, которые выполняли в рамках муниципальных контрактов.

По данным силовиков, главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Роньшин получил деньги от организации-подрядчика дважды. В первый раз представитель компании передал ему 250 тыс. рублей в декабре 2017 года. Оставшуюся сумму, ещё 250 тыс. рублей, принёс 9 января 2018 года. После получения денег Роньшина задержали. За взятку он обещал без проблем принять работу организации по паспортизации мостов и путепроводов. С компанией был заключён муниципальный контракт.

Правоохранители задержали также ещё двоих сотрудников дирекции — начальника отдела Максима Иванова и замдиректора Александра Глаголева, которых также заподозрили в коррупции. Предположительно, они взяли у представителя той же организации два ноутбука, которые стоили больше 160 тыс. рублей. За «подарок» чиновники обещали принять работы компании по диагностике и оценке технического состояния автомобильной дороги. Подрядчик их выполнял в соответствии с условиями муниципального контракта.

Обе взятки давали сотрудники одной и той же организации. За беспрепятственную приёмку работ по муниципальным контрактам. Речь идёт об оценке технического состояния дороги и паспортизации мостов, которые проводила компания «ДорМостПроект».

Согласно документам, по контракту фирма-подрядчик должна была получить 5,4 млн рублей за проведение работ к концу декабря 2017 года. Вероятно, предполагалось, что 10% с основной суммы — это откат в 500 тыс. рублей.