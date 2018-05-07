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18:50 (мск), источник: Фонтанка

Из горящего дома на Васильевском острове выносят детей

Жилой дом горит на Васильевском острове. Огонь с третьего этажа идет выше, спасатели выносят детей.

Как передают «Фонтанке» читатели, вечером 7 мая загорелся шестиэтажный дом на углу 13-й линии и Большого проспекта. Огонь с балкона на третьем этаже пошел выше, охватив еще пару этажей.

Пожарные подразделения прибыли, уточняет пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

По свидетельствам очевидцев, из горящей квартиры на четвертом этаже спасатели эвакуируют детей.

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