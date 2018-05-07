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18:46 (мск), источник: Комсомольская правда

На эскалаторе станции «Гостиный двор» распылили газовый баллончик

Пассажиров экстренно эвакуировали, станцию проветрили.

Источник: РИА "Новости"

Около 16 часов сегодня, 7 мая, пассажиры, ехавшие на эскалаторах станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге, почувствовали резкий удушливый запах. Об этом петербуржцы, оказавшиеся в этот момент на станции, сообщили в социальных сетях. Оказалось, что двое пассажиров повздорили на эскалаторе, один использовал перцовый баллончик.

По громкой связи тех, кто находится на эскалаторе, попросили как можно быстрее подняться в вестибюль станции. На 15 минут вход на станцию метро закрыли для проветривания. В пресс-службе петербургского метрополитена корреспонденту «КП» сообщили, что инцидент оценивают, как хулиганскую выходку.

— К счастью, на станции никто не пострадал, — сказали в пресс-службе петербургской подземки.

Как сообщило агентство «Народные новости», 20-летней девушке, которая случайно оказалась рядом с хулиганами, распылившими баллончик, вызвали скорую. Но после осмотра врачами девушка отказалась от госпитализации.

Кстати, провозить в метро газовые баллончики запрещено Правилами пользования Петербургским метрополитеном.

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