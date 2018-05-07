На эскалаторе станции «Гостиный двор» распылили газовый баллончик
Пассажиров экстренно эвакуировали, станцию проветрили.
Пассажиров экстренно эвакуировали, станцию проветрили.
Около 16 часов сегодня, 7 мая, пассажиры, ехавшие на эскалаторах станции метро «Гостиный двор» в
По громкой связи тех, кто находится на эскалаторе, попросили как можно быстрее подняться в вестибюль станции. На 15 минут вход на станцию метро закрыли для проветривания. В
— К счастью, на станции никто не пострадал, — сказали в
Как сообщило агентство «Народные новости», 20-летней девушке, которая случайно оказалась рядом с хулиганами, распылившими баллончик, вызвали скорую. Но после осмотра врачами девушка отказалась от госпитализации.
Кстати, провозить в метро газовые баллончики запрещено Правилами пользования Петербургским метрополитеном.