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8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
19:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Потоки лавы на Гавайях разрушили десятки домов (видео)

Извержение вулкана Килауэа продолжается четвертый день.

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