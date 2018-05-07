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На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
19:06 (мск)
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источник:
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Потоки лавы на Гавайях разрушили десятки домов (видео)
Извержение вулкана Килауэа продолжается четвертый день.
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