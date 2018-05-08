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08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже столкнулись «БМВ» и «Тойота»: ранены две женщины

Одна из них сломала плечо.

В понедельник, 7 мая, у дома № 54 на улице Пешестрелецкой врезались друг в друга две иномарки — «БМВ» (за рулем была 28-летняя девушка), и «Тойота», которой управлял 54-летний мужчина.

— Водители обоих машин в ДТП не пострадали. А вот две женщины 47 и 25 лет, ехавшие в «Тойоте», попали в больницу. Девушку отпустили домой после оказания медицинской помощи. А вот ее старшая спутница получила травму серьезнее — перелом плеча. Обстоятельства и причины аварии выясняют, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.

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