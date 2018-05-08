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00:25 (мск), источник: Sputnik.by

Жительнице Минского района грозит срок за совращение школьника

Познакомилась фигурант дела с подростком в соцсетях и неоднократно вступала с ним в интимную связь.

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Жительница Минского района подозревается в интимной связи с 15-летним подростком, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Информация об инциденте поступила милицию, и во время проведения оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась.

Оперативники выяснили, что 26-летняя белоруска вступала в связь с подростком, с которым она познакомилась через соцсети.

Сейчас фигурант дела находится под следствием. Санкция ч.1 ст. 168 Уголовного кодекса Беларуси, по которой возбуждено дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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